هل سيتأهل صاحب المركز الخامس في البريميرليج إلى دوري الأبطال؟

دخل عشاق الدوري الإنجليزي في مناقشة مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بشأن قضية تأهل صاحب المركز الخامس في سلم الترتيب، إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، في حال فوز مانشستر سيتي باللقب هذا الموسم.

ومن المعروف أن الدوريات التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في تصنيف اليويفا، تحصل على 4 مقاعد فقط في بطولة دوي الأبطال، وهذه المقاعد تذهب للأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي.

وفي حالات نادرة، يتأهل 5 فرق من نفس الدوري إلى بطولة دوري الأبطال، وذلك عندما يتوج فريق بلقب الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا، ولا يكون محتلاً لمركز مؤهل للبطولة في الدوري المحلي.

وانتشرت معلومات مؤخراً على مواقع التواصل تفيد أن فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، سيكون من مصلحة الكرة الإنجليزية، لأنه سيضيف بطاقة أخرى للبريميرليج، وهذا سيجعل مهمة ليفربول أكثر سهولة بالتأهل، كونه يحتل الآن المركز الخامس.

لكن في الواقع، هذه المعلومات غير صحيحة بتاتاً، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتأهل 5 فرق من الدوري الإنجليزي إلى دوري الأبطال هذا الموسم، لأن جميع الفرق غادرت بطولة اليوروبا ليج، ولا يوجد أي فرصة لأحدهم للفوز باللقب، أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فحتى لو حقق لقب دوري الأبطال، فلن يغيّر هذا شيء في المعادلة، لأنه قد تأهل بالفعل من ترتيبه في الدوري المحلي.

الفائز بلقب دوري الأبطال يتأهل مباشرة إلى البطولة الموسم المقبل، لكن إن كان متأهلاً من الدوري المحلي أساساً، فلا تذهب بطاقة التأهل إلى صاحب المركز الخامس، وإنما تذهب البطاقة إلى بطل الدوري الذي يحتل أعلى مركز في تصنيف اليويفا ولا يملك بطاقة مؤهلة بشكلٍ مباشر.

وفي الوقت الحالي، الدوري الأوكراني هو من يحتل المركز الأعلى في تصنيف اليويفا ولا يملك بطاقة مؤهلة مباشرة لدوري الأبطال، بل يتوجب على البطل خوض تصفيات، لكن في حال فوز مانشستر سيتي باللقب، أو حتى ريال مدريد اللذان حسما التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، فإن شاختار سيتأهل مباشرة إلى البطولة دون خوض تصفيات تمهيدية.