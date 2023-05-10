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دي ماريا يتوقع المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي

الخميس 11 مايو 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي ماريا يتوقع المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي



وكالات / سما /

توقع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وجناح ريال مدريد الإسباني السابق، الفريق الذي سيتأهل لنهائي دوري ابطال أوروبا هذا الموسم، من بين الريال ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال اللاعب، الملقب بالمعكرونة، في تصريحات صحفية أنه يتوقع فوز الريال على السيتي في عقر داره، بملعب الاتحاد، في إياب نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في ملعب سانتياجو بيرنابيو على وقع تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ولم يتوقف دي ماريا عند توقع فوز الريال على السيتي فقط، وذهب للقول أن الفريق الملكي سينتهي به المطاف متوجاً بلقب دوري ابطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والخامسة عشر في تاريخه.

وقال دي ماريا في تصريحات لشبكة ريزيدينسي” أظن أن ريال مدريد سيهزم مانشستر سيتي وسيتوج بلقب دوري ابطال أوروبا في النهاية”.

وتذوق أنخيل طعم الفوز بدوري ابطال أوروبا من قبل، مع الريال، حيث فاز بنسخة بالإضافة للقب الدوري المحلي، وكان ضمن الكتيبة التي هزمت أتلتيكو مدريد في نهائي لشبونة في موسم 2013 – 2014.

 
#دي ماريا #مانشستر سيتي #ريال مدريد

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