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فيديو.. إنتر ميلان يضع قدماً في نهائي الأبطال بالانتصار في الديربي

الخميس 11 مايو 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إنتر ميلان يضع قدماً في نهائي الأبطال بالانتصار في الديربي



وكالات / سما /

وضع فريق إنتر ميلان قدماً في نهائي دوري ابطال أوروبا، بعدما حقق الانتصار بهدفين دون رد على حساب جاره، ميلان، في القمة الكروية المثيرة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الأربعاء، في ملعب سان سيرو.

موقعة ذهاب الدور نصف النهائي من التشامبيونزليج انتهت على وقع فوز رجال المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على كتيبة ستيفانو بيولي، ليكفي النيراتزوري التعادل بأي نتيجة، الفوز، أو الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، لكي يصعد للمباراة النهائية في إسطنبول بتركيا.

الإنتر لم يمنح الروسونيري الكثير من الوقت لالتقاط الأنفاس، ودخل في أجواء المباراة سريعاً من خلال هدف أول حمل توقيع النجم البوسني إدين دجيكو، بعد مرور 8 دقائق فقط على صافرة بداية المباراة، التي أطلقها الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو.

وبدلاً من رد الميلان السريع، نجح الإنتر في مضاعفة النتيجة بهدف سريع، بعد مرور 3 دقائق فقط، وهذه المرة جاءت بإمضاء الأرميني هينريك مخيتاريان.

وكادت الأمور أن تصبح أكثر سوءً لميلان بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للإنتر، لكن مانزانو راجع اللقطة عبر تكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار” ويتأكد من عدم صحة قراره ليلغي الركلة.

وعقب الاستراحة، كرر كل فريق محاولاته على المرمى بهدف الوصول للشباك، وكان ميلان على وشك تسجيل هدف تقليص الفارق، لكن تسديدة ساندرو تونالي ردها القائم الأيمن للإنتر في الدقيقة 63.

ولم يتغير لوح النتيجة في الدقائق المتبقية من الفترة الثانية، لينجح الإنتر في الاقتراب بشدة من التأهل للنهائي، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب في الأسبوع المقبل.

#إنتر ميلان #ميلان #دوري أبطال أوروبا

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