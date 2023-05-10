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ريال مدريد يُشعل الميركاتو بفتح ملف مبابي مجدداً

الخميس 11 مايو 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يُشعل الميركاتو بفتح ملف مبابي مجدداً



وكالات / سما /

فجّرت صحيفة “تيلجراف” البريطانية، مفاجأة كبيرة بتأكيدها على رغبة ريال مدريد بفتح ملف التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مرة أخرى، وذلك على عكس ما تداولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

وكان ريال مدريد قريباً من التوقيع مع مبابي في الصيف الماضي بصفقة مجانية، لكن اللاعب صدم العالم بتجديد عقده مع النادي الباريسي حتى صيف 2025، الأمر الذي جعل النادي الملكي يتخذ موقفاً سلبياً من اللاعب.

لكن الصحيفة البريطانية الشهيرة، ادعت اليوم أن الريال يريد استغلال حالة عدم الاستقرار التي يعيشها باريس سان جيرمان مؤخراً، من أجل محاولة التوقيع مع كيليان مبابي مرة أخرى هذا الصيف، لكنه أولاً يريد التأكد من رغبة اللاعب بالرحيل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مبابي أبلغ إدارة باريس أنه ينوي الرحيل هذا الصيف، لكن مهمته لن تكون سهلة، لأن إدارة النادي تريد بناء فريق جديد حوله عبر التعاقد مع لاعبين شبان، في ظل اقتراب رحيل نيمار وليونيل ميسي.

على الجانب الآخر، سيبدأ ريال مدريد اتصالاته من أجل التعاقد مع مبابي، بعد الانتهاء تماماً من صفقة جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، لأنه لا يريد الدخول في صفقتين من العيار الثقيل في الوقت ذاته.

#ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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