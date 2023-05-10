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برشلونة يعلن رحيل بوسكيتس عقب نهاية الموسم

الخميس 11 مايو 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعلن رحيل بوسكيتس عقب نهاية الموسم



وكالات / سما /

أعلن برشلونة الإسباني يوم الأربعاء عن رحيل نجمه وقائده سيرجيو بوسكيتس عن الفريق نهاية الموسم الحالي بعد 15 عاماً قضاها كلاعب في صفوف الفريق الأول حقق خلالها الكثير من البطولات.

ونشر النادي الكتالوني مقطعاً مرئياً ظهر فيه بوسكيتس وهو يقول: لقد كان من الفخر أن ارتدي قميص النادي وشارة القيادة، لكن كل شيء يجب أن ينتهي.

وانضم بوسكيتس إلى صفوف أكاديمية لاماسيا الشهيرة عام 2005 قبل أن يظهر بعدها بـ3 أعوام في الفريق الأول تحت قيادة بيب غوارديولا، ويصبح أحد أعمدة الفريق منذ ذلك الحين.

وخاض بوسكيتس 718 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 40، كما فاز بـ31 بطولة مع النادي، وهو على مشارف رفع بطولته الأخيرة مع برشلونة إذ اقترب كثيراً من الفوز ببطولة الدوري الإسباني.

وسيرجيو هو أكثر لاعب شارك في مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في التاريخ، إذ خاض 48 مواجهة.

#بوسكيتس #برشلونة

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