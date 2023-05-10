الخارجية: نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يستغل ازدواجية المعايير الدولية، للتغطية على جرائمه بحق أبناء شعبنا.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على شعبنا، ومواقف بعض الدول المنحازة إليه، ضوء أخضر، للاستمرار فيها.

وأشارت إلى أن نتنياهو يتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد شعبنا في قطاع غزة، ويتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، على سمع المجتمع الدولي وبصره، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة "الدفاع عن النفس"، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية.