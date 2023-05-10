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مصادر: مفاوضات مباشرة في مصر تنطلق اليوم والجهاد يوطن نفسه لمعركة لعدة أيام

الخميس 11 مايو 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: مفاوضات مباشرة في مصر تنطلق اليوم والجهاد يوطن نفسه لمعركة لعدة أيام



غزة/ سما /

تنطلق اليوم الخميس، مفاوضات مباشرة ما بين المخابرات المصرية وقيادة حركة الجهاد الإسلامي، على إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وتسعى مصر من خلال هذه المفاوضات المباشرة لمحاولة تحقيق تقدم في المفاوضات المتعثرة التي تقودها منذ مساء الثلاثاء الماضي لمحاولة منع تصاعد الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت مصادر من قيادة الجهاد الإسلامي لـ "القدس" ، إن محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في المكتب السياسي للحركة، سيصل هذا الصباح إلى القاهرة قادمًا من اسطنبول.

وسيلتقي الهندي مع قيادة جهاز المخابرات المصرية، للتباحث حول شروط الحركة لوقف إطلاق النار في ظل تعثر المفاوضات القائمة.

وبينت المصادر، أن الجهاد الإسلامي متمسك بشروطه حتى الآن وخاصة فيما يتعلق بوقف الاغتيالات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.


ولفتت المصادر إلى أن قيادة حركة الجهاد الإسلامي تقود المعركة بتكتيك مختلف، وتوطن نفسها على أن تستمر الجولة الحالية لعدة أيام وربما وصولًا ليوم مسيرة الأعلام في الثامن عشر من الشهر الجاري للتأكيد على أن المعركة مرتبطة أساسًا بالقدس وليس بقصف هنا أو هناك أو رد على اغتيال قيادي أو آخر.

وقالت المصادر: إن القائد يخلفه ألف قائد، ولكن القدس والأقصى هما طريق الدفاع عن القضية الفلسطينية.

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