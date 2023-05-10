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الاحتلال يعتقل 3 شبان من قريتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله

الخميس 11 مايو 2023 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من قرية المغير، وآخر من خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشابين مهند رسمي عبد الكريم أبو عليا (20 عاما)، وأحمد محمد عازم النعسان (25 عاما) عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم عبد الخطيب (22 عاما) من خربة أبو فلاح بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدات ترمسعيا والمغير والمزرعة الشرقية وخربة أبو فلاح.

#الاحتلال #رام الله #قرية المغير #خربة أبو فلاح

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