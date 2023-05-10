الاحتلال يواصل إغلاق معابر القطاع لليوم الثالث على التوالي

غزة/ سما /

يواصل الاحتلال الاسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون شمال القطاع لليوم الثالث على التوالي ما تسبب في حرمان 292 مريض ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام، إضافة إلى15 حالة انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

واعتبرت الصحة أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وطالبت الصحة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الاوان.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم المخصص لإدخال البضائع والوقود لغزة لليوم الثالث.