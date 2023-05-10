تصدرت مواصلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، إذ ارتقى 6 مواطنين بغارات جوية استهدفت عدة مناطق في القطاع.
كما أبرزت الصحف استشهاد شابين برصاص الاحتلال في بلدة قباطية بجنين.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- الاحتلال يصعد عدوانه على غزة.. سبعة شهداء وعشرات الجرحى
- شهيدان في قباطية وإصابات وحملة اعتقالات وهدم واسعة في الضفة
- الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة
- الرئيس يعود القائد التاريخي فاروق القدومي
- "الجامعة العربية" تحث المحكمة الجنائية على إنجاز التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل
- "الخارجية": نتنياهو يحاول استرجاع شعبيته المفقودة بدم الضحايا الفلسطينيين
- الإهمال الطبي يفاقم وضع الأسير موسى صوفان المصاب بورم على الرئة
- عدوان الاحتلال يزيد التحديات المفروضة على غزة
- فرح مؤجل وزفاف إلى الآخرة
- نقابة الصحفيين تدين منع الاحتلال للطواقم الصحفية الأجنبية من دخول غزة لتغطية العدوان
- "الشبيبة الفتحاوية" تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم و"فتح" تعتبر استفتاء على صوابية نهجها
- شيرين أبو عاقلة.. صوت الحقيقة لا يموت
* "القدس":
- 7 شهداء في غزة والمقاومة ترد
- إصابات وهدم واقتلاع أشجار واعتداءات للمستوطنين
- إصابة مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة باشتباك مسلح في طوباس
- شهيدان في قباطية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي
- تشييع جثماني شهيدين في جنين وأريحا
- هدم مدرسة "التحدي 5" للمرة الثانية خلال أسبوع
- غالانت: 400 صاروخ أطلقت من قطاع غزة
- الأسد يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة العربية
* "الأيام":
- القطاع: 7 شهداء و30 جريحاً في اليوم الثاني من العدوان والمقاومة تطلق مئات القذائف
- إسرائيل تُفشل جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار
- الرئيس يعود فاروق القدومي في منزله بعمّان
- إسرائيل تمنع الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من مغادرة غزة
- إسرائيل تستخدم "مقلاع داود" لأول مرة لاعتراض الصواريخ
- جيش الاحتلال يغتال مقاومين شابين في عملية اقتحام واسعة النطاق لقباطية
- حملة هدم واسعة لمدرسة ومنازل ومتاجر واقتلاع أشجار في ترقوميا ووادي فوكين