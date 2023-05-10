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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 11 مايو 2023 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدرت مواصلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، إذ ارتقى 6 مواطنين بغارات جوية استهدفت عدة مناطق في القطاع.

كما أبرزت الصحف استشهاد شابين برصاص الاحتلال في بلدة قباطية بجنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يصعد عدوانه على غزة.. سبعة شهداء وعشرات الجرحى

- شهيدان في قباطية وإصابات وحملة اعتقالات وهدم واسعة في الضفة

- الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة

- الرئيس يعود القائد التاريخي فاروق القدومي

- "الجامعة العربية" تحث المحكمة الجنائية على إنجاز التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

- "الخارجية": نتنياهو يحاول استرجاع شعبيته المفقودة بدم الضحايا الفلسطينيين

- الإهمال الطبي يفاقم وضع الأسير موسى صوفان المصاب بورم على الرئة

- عدوان الاحتلال يزيد التحديات المفروضة على غزة

- فرح مؤجل وزفاف إلى الآخرة

- نقابة الصحفيين تدين منع الاحتلال للطواقم الصحفية الأجنبية من دخول غزة لتغطية العدوان

- "الشبيبة الفتحاوية" تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيت لحم و"فتح" تعتبر استفتاء على صوابية نهجها

- شيرين أبو عاقلة.. صوت الحقيقة لا يموت

* "القدس":

- 7 شهداء في غزة والمقاومة ترد

- إصابات وهدم واقتلاع أشجار واعتداءات للمستوطنين

- إصابة مجندة إسرائيلية بجراح خطيرة باشتباك مسلح في طوباس

- شهيدان في قباطية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

- تشييع جثماني شهيدين في جنين وأريحا

- هدم مدرسة "التحدي 5" للمرة الثانية خلال أسبوع

- غالانت: 400 صاروخ أطلقت من قطاع غزة

- الأسد يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة العربية

* "الأيام":

- القطاع: 7 شهداء و30 جريحاً في اليوم الثاني من العدوان والمقاومة تطلق مئات القذائف

- إسرائيل تُفشل جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار

- الرئيس يعود فاروق القدومي في منزله بعمّان

- إسرائيل تمنع الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من مغادرة غزة

- إسرائيل تستخدم "مقلاع داود" لأول مرة لاعتراض الصواريخ

- جيش الاحتلال يغتال مقاومين شابين في عملية اقتحام واسعة النطاق لقباطية

- حملة هدم واسعة لمدرسة ومنازل ومتاجر واقتلاع أشجار في ترقوميا ووادي فوكين

#الصحف الفلسطينية

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