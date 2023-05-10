إسرائيل تتأهب بعد اغتيال قائد بالجهاد .. المقاومة تطلق مجددا قذائف صاروخية تجاه "غلاف غزة"

القدس المحتلة / سما /

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، قذائف صاروخية صوب مستوطنات "غلاف غزة، وذلك بعد هدوء حذر لعدة ساعات، عقب سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مستوطنات "في غلاف غزة"، لتنذر بتجدد القصف وإطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" إنه "بعد 8 ساعات ونصف على آخر إطلاق من غزة، دوت صفارات الإنذار دوت في كيسوفيم".

وعقب ذلك، تم رصد 6 قذائف هاون أطلقت من القطاع باتجاه منطقة "كيسوفيم".

وتجدد إطلاق القذائف الصاروخية بعد اغتيال علي غالي القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وأفاد مراسل الشؤون العسكرية لموقع "واللا"، أمير بوحبوط، بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد للرد على الاغتيال بإطلاق وابل من الصواريخ.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز الشاباك أشرفا على اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في سرايا القدس.

وأعلنت "إذاعة الجيش" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لرد واسع من حركة الجهاد بعد اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد.

ومع استمرار العدوان على قطاع غزة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن لدى إسرائيل دعما كاملا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأكد أن حكومته سترد على من يريد إيذاء إسرائيل.