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البرغوثي: المقاومة تتعزز أكثر وتسجل مزيداً من نقاط القوة والإنجازات

الخميس 11 مايو 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ارتكب حماقةً، مشيرًا إلى أنه يدفع الآن ثمن هذه الحماقة والجرائم التي ارتكبها.

وأضاف البرغوثي، إن نتنياهو ووزير الأمن في حكومته يوآف غالنت وقائد أركان جيش الاحتلال، قالوا كلاماً كاذباً بأنهم جردوا الجهاد الإسلامي من قدرته الصاروخية.

وتابع: "كلنا رأى الصواريخ التي سقطت بقوة كبيرة في المدن والبلدات المحتلة، وبالتالي انكشف كذبهم وتضليلهم للرأي العام الإسرائيلي بالأساس".

وأوضح أن "إسرائيل" أصيبت بهزة كبيرة، وبخسارة فادحة في هذه المعركة، التي قد تتوسع، مستدركًا: "بعد هذه المعركة، نتنياهو سيخسر كثيراً، وسيكون أكثر ضعفاً وعجزاً".

وأشار إلى أن هناك تصاعد في حالة المقاومة في الضفة الغربية، مبينًا أن "إسرائيل" إذا خسرت تكتيكيًا، وستخسر المعركة استراتيجياً.

كما بيّن البرغوثي، أن المقاومة تتعزز أكثر وتسجل مزيداً من نقاط القوة والإنجازات.

ويشهد قطاع غزة عدوانًا "إسرائيليًا" غاشمًا منذ فجر أمس الثلاثاء، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، ما أسفر عن 21 شهيدا و66 جريحاً، وخلّف أيضاً دماراً كبيراً في المباني والمنشآت المدنية.

فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء العدو الصهيوني بشأن قصف منازل المواطنين في قطاع غزة، انه سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الإسرائيلي"، فيما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

#مصطفى البرغوثي #المقاومة #الاحتلال

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