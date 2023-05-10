الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من محافظة نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين من بلدات زواتا وقصرة وقريوت بنابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين إبراهيم يوسف حسن، ومعاذ أنور حسن، عقب مداهمة منزليهما، فيما اعتقلت المواطن عبد الله بدوي ونجله مهند، وأحمد طارق عودة، وأحمد مرداوي من بلدة قريوت جنوب نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر محمد نمر شطاوي، كما اقتحمت حي المخفية في المدينة وسط اندلاع مواجهات ومداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها.