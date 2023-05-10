قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 13 مواطنًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، الشقيقين محمد عثمان عليان، محمود عثمان عليان، والشاب مصعب عبد اللطيف الصباع، وخالد معاذ الغول من مخيم نور شمس بطولكرم.

ومن بيت لحم، اعتقلت الأسير المحرر هاني بشارات، معتصم العجوري، وأسيد أبو سرور.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نظام عوض بشارات، ونعيم دراغمة.

وشملت الاعتقالات، إبراهيم يوسف، ومعاذ أنور حسن من قصرة جنوب نابلس،

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال من رام الله الشاب إبراهيم الخطيب

ومن الخليل اعتقل الاحتلال الشاب أحمد ابريوش بعد دهم منزله والعبث بمحتوياته.