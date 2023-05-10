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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

الخميس 11 مايو 2023 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة



رام الله / سما/

ارتفعت أعداد الشهداء، اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام على التوالي من العدوان "الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء إلى (25) شهيدا و(64) مصابا، بعد استشهاد 3 مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة عدوانًا "إسرائيليًا" غاشمًا منذ فجر أمس الثلاثاء، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، ما أسفر عن ارتقاء 25 شهيدًا وإصابة العشرات من المواطنين، إلى جانب الدمار الكبير في المباني والمنشآت المدنية.

فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي، العدو الصهيوني بشأن قصف منازل المواطنين في قطاع غزة، انه سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي"، فيما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

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