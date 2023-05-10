البزم: الجبهة الداخلية بغزة قوية ومتماسكة في مواجهة العدوان

غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إن الجبهة الداخلية في القطاع قوية ومتماسكة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأكد البزم خلال مساء الأربعاء خلال حديث لقناة الجزيرة، على أن وزارة الداخلية في غزة تقوم بواجبها في إسناد المواطنين والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية منذ بدء العدوان، وفق خطة الطوارئ.

وأوضح أن طواقم العمليات المركزية تلقت آلاف الاتصالات من المواطنين عبر الرقم الوطني 109 منذ بدء العدوان، وتم من خلالها تلبية الاستغاثات وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا.

وأضاف " نُصدر توجيهات بشكل مستمر للمواطنين بكيفية التصرف في حالات الطوارئ والتعامل في ظل العدوان".

ولفت البزم إلى أن الاحتلال يُفاقم الواقع الإنساني ويرتكب جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين بإغلاقه للمعابر ومنع تنقل الحالات الإنسانية ومنع إدخال المواد الأساسية.

ودعا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على شعبنا وإعادة فتح المعابر.