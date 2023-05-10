الصحة: الاحتلال يحرم 307 مريض من مغادرة غزة للعلاج

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الاسرائيلي يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في حرمان 292 مريض ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام إضافة إلى15 حالات انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

وطالبت وزارة الصحة الأربعاء في بيان، الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الاوان.

ولفتت الوزارة إلى أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وأضافت "لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً، وعرقلة ادخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة.