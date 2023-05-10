  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهندي: "محاولات ضرب الأسافين ستفشل"

الأربعاء 10 مايو 2023 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: "محاولات ضرب الأسافين ستفشل"



غزة/سما/

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن عملية الرد على الاحتلال الإسرائيلي تمت بتوافق وطني داخل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال الهندي في تصريح صحفي:" إن ما يعيق التوصل إلى تهدئة هو إلزام الاحتلال بوقف سياسة الاغتيالات. مشيرا إلى أن الجهود مستمرة بالخصو ولكن "من السابق الحديث عن التوصل لاتفاق".


وأردف: هناك تواصل سياسي على أعلى مستوى مع حركة حماس ومحاولات ضرب الأسافين ستفشل، والجميع موحد خلف المقاومة.

وفي وقت سابق، مساء اليوم، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عن تنفيذها عملية "ثأر الأحرار"، التي وجهت فيها ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ صوب مواقع لمستوطنات وأهدافا إسرائيلية.

وذكرت في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن "ثأر الأحرار"، بدأت في غلاف غزة ووصلت تل أبيب، ردا على جريمة اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهم جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، بالإضافة إلى ارتقاء عدد من المدنيين.

وأشارت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، إلى أن عملية "ثأر الأحرار" تزامنت مع "معركة سيف القدس"، مؤكدة أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً بإذن الله.

كما وشددت على أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

وأردفت: ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدةً واحدةً، سيفاً ودرعاً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

شبكة قدس

#غزة #محمد الهندي

الأكثر قراءة اليوم

لماذا تأخر الرد الفلسطيني؟.. قناة عبرية: قادة "حماس" و"الجهاد" أغلقوا الهواتف في وجه الوسطاء

"الغرفة المشتركة" تعلن عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" وتؤكد على ثلاث نقاط

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تزف عدداً من مقاتليها في معركة "ثأر الأحرار"

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية (صور فيديو)

إصابات بين صفوف المستوطنين وأكثر من 300 صاروخ خلال ساعة ونصف فقط (صور وفيديوهات)

بالفيديو: هروب وزيرة إسرائيلية صوب الملاجئ وذعر وهلع على شاطئ تل أبيب بفعل صواريخ غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-10_20-19-11

تعثر مباحثات التهدئة بين المقاومة والاحتلال لهذا السبب..

photo_2023-05-10_19-27-14

إصابات في صفوف المستوطنين ودمار كبير في عسقلان وسديروت بفعل صواريخ غزة

photo_2023-05-10_18-41-34

مصادر بالمقاومة: ذاهبون لتوسيع دائرة النار في حال عدم التزام الاحتلال بشروطنا

photo_2023-05-10_18-07-07

رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب ولأول مرة بئر السبع (صور وفيديو)

photo_2023-05-10_13-19-32

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية