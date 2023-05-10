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سرايا القدس تبث مشاهد من القصف الصاروخي للغرفة المشتركة تجاه الأراضي المحتلة

الأربعاء 10 مايو 2023 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تبث مشاهد من القصف الصاروخي للغرفة المشتركة تجاه الأراضي المحتلة



غزة/سما/

بثَّ الإعلام الحربي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد توثق القصف الصاروخي للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بمئات الصواريخ تجاه تل أبيب ومدن (الغلاف والمركز) ضمن معركة (ثأر الأحرار) رداً على اغتيال قادة سرايا القدس.

وكانت السرايا، أعلنت أن فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل دكَّ المدن والمغتصبات الصهيونية برشقات صاروخية مكثفة بتوقيت تاسعة البهاء.

وأكدت إصابة عدد من المغتصبين بجراح خطيرة ودمار كبير في عسقلان وسديروت بفعل الرشقات الصاروخية المكثفة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بتوقيت تاسعة البهاء.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إطلاق مئات الصواريخ ضد أهداف في الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من "غلاف غزة" وحتى "تل أبيب"، ردا على مجزرة الاحتلال في قطاع غزة الثلاثاء.

وقال بيان للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إن المقاومة نفذت عملية "ثأر الأحرار" متمثلة في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية ردا على اغتيال قيادات في سرايا القدس، ومنازل مدنية، في القطاع.

وأشار البيان إلى أن العملية تتزامن مع ذكرى معركة "سيف القدس"، مؤكدا أن استهداف المقاومين، والمواطنين في قطاع غزة، خط أحمر سيواجه بكل قوة، وسيدفع العدو ثمنه، بحسب تعبيره.

ولفت البيان إلى أن المقاومة جاهزة لكل الخيارات، إذا تمادت إسرائيل في عدوانها على القطاع، مؤكدا أن "كل جبهات الوطن وحدة واحدة".
 


 

#سرايا القدس

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