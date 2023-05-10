التعليم بغزة تصدر بيانًا بخصوص الدوام المدرسي

غزة/سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، بيانًا بخصوص الدوام المدرسي ليوم غد الخميس 11 مايو 2023.

وقالت التعليم في بيان صحفي:" "في ضوء استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على أبناء شعبنا، تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن تمديد حالة تعليق الدوام في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة الغوث ورياض الأطفال، ليوم غدٍ الخميس 11 مايو 2023".



وأضافت: "يستمر عمل مراكز خدمة الجمهور في تقديم الخدمات الأساسية الطارئة بما يضمن سلامة العاملين والمواطنين".



في سياق متصل، أعلن رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث " الأونروا " فريد أبو عاذرة عن طبيعة دوام مدارس الأونروا ومراكز التدريب يوم غدٍ الخميس، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة .

وذكر أبو عاذرة: "نظراً للظروف الحالية و حفاظاً على سلامة الطلاب و الموظفين يتم تعليق الدراسة و إغلاق المدارس و مركزي تدريب غزة و خان يونس ليوم غد الخميس الموافق 11/5/202".