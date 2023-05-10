فيديو: الاحتلال يستهدف منزلين في قطاع غزة .. والجهاد يحذر

غزة/سما/

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأربعاء، منزليْن في جنوب وشمال قطاع غزة، بعدد من الصواريخ.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال استهدف منزلاً في بلدة القرارة شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وذكروا أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة المصري في بيت لاهيا شمال القطاع"، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وبدورها حذرت حركة "الجهاد الإسلامي الاحتلال من سياسة قصف المنازل في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه: "نحذر العدو من أن سياسة قصف المنازل سيتم مقابلها تكثيف قصف تل أبيب والعمق الاسرائيلي" .