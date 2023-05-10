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إصابات في صفوف المستوطنين ودمار كبير في عسقلان وسديروت بفعل صواريخ غزة

الأربعاء 10 مايو 2023 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في صفوف المستوطنين ودمار كبير في عسقلان وسديروت بفعل صواريخ غزة



غزة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن إصابة عدد من المستوطنين من بينها خطيرة جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة على عسقلان وسديروت.

وأفاد الاعلام العبري بإصابة مستوطن وصفت جروحه بالخطيرة جراء القصف الصاروخي من غزة على مستوطنة سديروت.

فيما أفاد المتحدث باسم بلدية سديروت بأن أضرار كبيرة لحقت في مبنى جراء سقوط صواريخ من قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنازل في عسقلان وسديروت جراء الرشقات الصاروخية من غزة.

وأكد مستشفى برزيلاي الإسرائيلي إصابة 16 مستوطناً حتى الآن جراء إطلاق الصواريخ.

      

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#غزة

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