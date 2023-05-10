إصابات في صفوف المستوطنين ودمار كبير في عسقلان وسديروت بفعل صواريخ غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن إصابة عدد من المستوطنين من بينها خطيرة جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة على عسقلان وسديروت.

وأفاد الاعلام العبري بإصابة مستوطن وصفت جروحه بالخطيرة جراء القصف الصاروخي من غزة على مستوطنة سديروت.

فيما أفاد المتحدث باسم بلدية سديروت بأن أضرار كبيرة لحقت في مبنى جراء سقوط صواريخ من قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنازل في عسقلان وسديروت جراء الرشقات الصاروخية من غزة.

وأكد مستشفى برزيلاي الإسرائيلي إصابة 16 مستوطناً حتى الآن جراء إطلاق الصواريخ.

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