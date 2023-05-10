  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر بالمقاومة: ذاهبون لتوسيع دائرة النار في حال عدم التزام الاحتلال بشروطنا

الأربعاء 10 مايو 2023 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر بالمقاومة: ذاهبون لتوسيع دائرة النار في حال عدم التزام الاحتلال بشروطنا



غزة/سما/

قالت مصادر في المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، إن "القصف الأخير على تل أبيب وبئر السبع والمدن الأخرى جاء للتأكيد على أن لا تهدئة إلا بشروط المقاومة".

وأضافت مصادر المقاومة خلال حديثها لقناة الميادين: "في حال عدم التزام العدو بشروط المقاومة نحن ذاهبون لتوسيع دائرة النار".


وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر خاصة للميادين، أنّ "الصواريخ التي استهدفت تل أبيب وضواحيها هي ذات تقنيات جديدة مكّنتها من تجاوز القبة الحديدية"، مؤكّدةً أنّ "المعركة لم تنتهِ بعد".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار في نير عام ومفلاسيم وعسقلان وفي في قاعدة بالماخيم الجوي قرب تل أبيب و أسدود ولأول مرة في  بئر السبع ورمات غان وريشون لتسيون وحوليت وصوفا  وسديروت وايبيم ونير عام

وقال الناطق السابق باسم جيش الاحتلال رونين مانليس: "ان الجهاد الإسلامي نجح في شل "إسرائيل" لمدة 48 ساعة."

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

لماذا تأخر الرد الفلسطيني؟.. قناة عبرية: قادة "حماس" و"الجهاد" أغلقوا الهواتف في وجه الوسطاء

نتنياهو يهدد وغالانت يتوقع صواريخ مكثفة وبار يكشف عن مفاجأة.. الجهاد: نتمسك بحقنا في الرد

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية (صور فيديو)

إصابات بين صفوف المستوطنين وأكثر من 300 صاروخ خلال ساعة ونصف فقط (صور وفيديوهات)

بالفيديو: هروب وزيرة إسرائيلية صوب الملاجئ وذعر وهلع على شاطئ تل أبيب بفعل صواريخ غزة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-10_18-07-07

رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل ابيب ولأول مرة بئر السبع (صور وفيديو)

photo_2023-05-10_13-19-32

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

photo_2023-05-10_14-43-49

آخر مستجدات جهود التهدئة بين المقاومة والاحتلال

"الغرفة المشتركة" تعلن عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" وتؤكد على ثلاث نقاط

ارتفاع عدد شهداء وإصابات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية