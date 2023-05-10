مصادر بالمقاومة: ذاهبون لتوسيع دائرة النار في حال عدم التزام الاحتلال بشروطنا

غزة/سما/

قالت مصادر في المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، إن "القصف الأخير على تل أبيب وبئر السبع والمدن الأخرى جاء للتأكيد على أن لا تهدئة إلا بشروط المقاومة".

وأضافت مصادر المقاومة خلال حديثها لقناة الميادين: "في حال عدم التزام العدو بشروط المقاومة نحن ذاهبون لتوسيع دائرة النار".



وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر خاصة للميادين، أنّ "الصواريخ التي استهدفت تل أبيب وضواحيها هي ذات تقنيات جديدة مكّنتها من تجاوز القبة الحديدية"، مؤكّدةً أنّ "المعركة لم تنتهِ بعد".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار في نير عام ومفلاسيم وعسقلان وفي في قاعدة بالماخيم الجوي قرب تل أبيب و أسدود ولأول مرة في بئر السبع ورمات غان وريشون لتسيون وحوليت وصوفا وسديروت وايبيم ونير عام

وقال الناطق السابق باسم جيش الاحتلال رونين مانليس: "ان الجهاد الإسلامي نجح في شل "إسرائيل" لمدة 48 ساعة."