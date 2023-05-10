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رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل ابيب ولأول مرة بئر السبع (صور وفيديو)

الأربعاء 10 مايو 2023 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل ابيب ولأول مرة بئر السبع (صور وفيديو)



غزة/سما/

أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، رشقات صاروخية مكثفة تجاه مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار في نير عام ومفلاسيم وعسقلان وفي في قاعدة بالماخيم الجوي قرب تل أبيب و أسدود ولأول مرة في  بئر السبع ورمات غان وريشون لتسيون وحوليت وصوفا  وسديروت وايبيم ونير عام

ووفقاً للقناة 12العبرية فإن عشرات الصواريخ انطلقت من غزة عقب الحدث عن التوصل لإتفاق وقف اطلاق النار في غزة.

وأوضحت مراسلة القناة، أن صواريخ ثقيلة للغاية أُطلقت تجاه تل أبيب، كما اطلقت صواريخ لأول مرة منذ التصعيد الحالي صوب منطقة بئر السبع.

وأشارت القناة 12 إلى أن "قوة الرشقة الصاروخية كانت مفاجأة حيث لم تتفق إسرائيل مع الجانب المصري على هذا الامر، (الاعلام الإسرائيلي يستند لما نشره التلفزيون المصري في تمام الساعة الخامسة والذي جاء فيه انه تم التوصل لوقف اطلاق نار)".

وكانت صافرات الإنذار دوت في مستوطنات الغلاف ومدن سيديروت وعسقلان واشدود وتل ابيب ظهر اليوم، بعد حالة هدوء وترقب استمرت 36 ساعة بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

         

#غزة #صواريخ المقاومة

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