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جماهير شعبنا شمال غزة تشيع جثمان الشهيد أحمد الشباكي إلى مثواه الأخير

الأربعاء 10 مايو 2023 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير شعبنا شمال غزة تشيع جثمان الشهيد أحمد الشباكي إلى مثواه الأخير



غزة/سما/

 شيعت جماهير شعبنا في محافظة شمال غزة، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد أحمد محمد الشباكي (51 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الإندونيسي وصولا إلى بلدة بيت لاهيا، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم إلى مقبرة الفالوجا حيث ووري الثرى.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على شعبنا، وقصف الآمنين في بيوتهم، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الممتلكات.

وكان الشهيد الشباكي قد ارتقى جراء قصف صاروخي على منزله وهو برفقة عائلته، ظهر اليوم، في منطقة "قليبو" شمال القطاع، ما أدى الى استشهاده على الفور وإصابة زوجته بجروح.

#غزة #احمد الشباكي

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