"المباحث العامة" بغزة تُحرر 15 محضر ضبط لتجار مُخالفين

غزة/سما/

حررت دائرة مباحث التموين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، 15 محضر ضبط؛ لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين.

وأوضحت أنها نظّمت جولات لمتابعة توفُّر السلع ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.

وأفادت مباحث التموين أنها توجهت في ساعات الفجر الأولى إلى أماكن بيع الخضار بالجملة، حيث تبين وجود ارتفاع لبعض أسعار الخضروات.

وأشارت إلى أنها حررت محاضر ضبط للتجار المخالفين، وأحالت ملفاتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقاً للإجراءات المتبعة. ودعت مباحث التموين المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال أو تلاعب بأسعار المواد الأساسية والتموينية، على الرقم المحمول 0595959400، أو الإبلاغ عبر الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية 109.