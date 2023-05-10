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لأول مرة تفعيل مقلاع داوود

يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب

الأربعاء 10 مايو 2023 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: مليون دولار لاعتراض صاروخ من غزة كاد أن يسقط في منطقة مأهولة بتل أبيب



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن منظومة مقلاع داوود "العصا السحرية"، اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو تل أبيب.

ووفق يديعوت،  فانه لأول مرة في تاريخ الصراع يتم تفعيل منظومة مقلاع داوود، مشيرة إلى أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق من بين 6 صواريخ على تل أبيب كان متجهًا إلى منطقة مأهولة وأسقطته.

ولفتت الصحيفة إلى أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار، مشيرة إلى أن منظومة مقلاع داوود خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى (الباليستية) والطائرات  المسيرة".

وقال جيش الاحتلال إنه تم إطلاق 270 صاروخا من قطاع غزة، وصلت 250 منها إلى إسرائيل، فيما اعتُرضت 62 منها.

وجاء في تعليق أحد المستوطنين على خبر تفعيل مقلاع داوود، "لعيون تل أبيب يتم الاعتراض بصاروخ تكلفته مليون دولار ونحن في الجنوب يكتفون بالقبة الحديدية".

#صاروخ #غزة

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