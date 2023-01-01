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آخر مستجدات جهود التهدئة بين المقاومة والاحتلال

الأربعاء 10 مايو 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر مستجدات جهود التهدئة بين المقاومة والاحتلال



غزة/سما/

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن الأخير تلقى اتصالات من الأخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة بحث خلالها العدوان على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة وسبل التعامل معه.

وحمّل هنية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد وتداعيات العدوان.

وأكد رئيس الحركة خلال الاتصالات وحدة المقاومة وموقفها وجهوزيتها الدائمة للتعامل مع أي تمادي من الاحتلال.

وفي السياق ذكرت مصادر لقناة الجزيرة أن هناك اتصالات مكثفة من وسطاء لاحتواء الموقف في غزة ومنع تصاعده إلى مواجهة مفتوحة، مشيرة إلى أن الاتصالات بشأن الوضع في قطاع غزة تشارك فيها مصر وقطر والأمم المتحدة.

وأفادت المصادر بأن الوسطاء نقلوا إلى حركة حماس رسالة بأن إسرائيل مستعدة للالتزام بتهدئة، والفصائل الفلسطينية أجابت الوسطاء بأن إسرائيل هي من بدأت العدوان وأن عليها تحمل المسؤولية.

من جهة أخرى ذكرت القناة 12 العبرية أن مصر وجهت رسالة لـ"إسرائيل" مفادها أن "الجهاد الإسلامي غير معني بالتصعيد .. الجولة يمكن أن تنتهي خلال ساعات"

ووفق القناة، فإن "إسرائيل" أبلغت مصر بضرورة تهدئة الأوضاع فورًا.

 

#التهدئة غزة

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