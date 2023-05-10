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كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تزف عدداً من مقاتليها في معركة "ثأر الأحرار"

الأربعاء 10 مايو 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تزف عدداً من مقاتليها في معركة "ثأر الأحرار"



غزة/سما/

زفّت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ، الجناح العسركي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثلّة من مقاتليها الأأبطال، الذين ارتقوا شهداء خلال معركة "ثأر الأحرار".

وقالت الكتائب في بيانٍ صدر عنها اليوم الأربعاء، إنّ مقاتليها الأبطال هم من وحدتي الصاروخية والمدفعية، وقد ارتقوا خلال تأديتهم لواجبهم الوطني خلال عملية "ثأر الأحرار" لدماء الشهداء و رداً على جرائم الاحتلال بعد استهداف صهيوني جبان وهم : - الشهيد البطل / محمد يوسف أبو طعيمة " خانيونس " - الشهيد البطل / علاء ماهر أبو طعيمة " خانيونس " - الشهيد البطل / أيمن كرم صيدم " رفح " - الشهيد البطل / علم سمير عبد العزيز " رفح.

وعاهدت الكتائب مقاتليها الأبطال بمواصلة المقاومة، وأن دماءهم لن تذهب هدراً، وسيدفع المحتل ثمناً غالياً لجرائمه بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال.

وشددت في ختام بيانها أن مقاتليها الأبطال يواصلون تصديهم للعدوان الصهيوني ضمن الرد الموحد من خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

#كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

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