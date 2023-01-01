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الاعلامي الحكومي يدين منع الاحتلال لطواقم الصحافة الأجنبية دخول غزة لتغطية العدوان

الأربعاء 10 مايو 2023 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي يدين منع الاحتلال لطواقم الصحافة الأجنبية دخول غزة لتغطية العدوان



غزة / سما/

أدان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، منع الاحتلال لطواقم الصحافة الأجنبية من دخول قطاع غزة لتغطية مجريات العدوان، عبر إغلاق حاجز بيت حانون/ايريز لليوم الثاني على التوالي.

ودعا معروف في بيان صحفي ، الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع الجهات ذات العلاقة لإصدار مواقف عملية ترفض هذا الانتهاك لحرية ممارسة العمل الإعلامي والحق في التنقل، سيما أنها باتت سياسة دائمة لدى الاحتلال في كل عدوان على غزة.

وطالب وسائل الإعلام الأجنبية بتسليط الضوء على هذا الانتهاك وتحميل الاحتلال مسئولية منعهم من القدوم لغزة، وتذكير العالم باعتداءات الاحتلال ضد وسائل الإعلام وطواقمها العاملة بالأراضي الفلسطينية.

وأكد  معروف على أن عدم التحرك الجاد من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، هو ما يشجع المحتل على الاستمرار في سياسة استهداف الإعلام والطواقم الصحفية بشتى الصور.

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