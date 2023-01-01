  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس": عدوان الاحتلال سيفجر المنطقة

الأربعاء 10 مايو 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": عدوان الاحتلال سيفجر المنطقة



غزة / سما/

قال المتحدّث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إنّ ضربات المقاومة الموحدة "جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، وتأتي في إطار دفاعها عن شعبنا الفلسطيني".

وحمّل القانوع الاحتلال تبعات توسيع عدوانه، مشدّداً على أنّه "سيظل يدفع ثمن حماقته، وعدوانه المتواصل سيفجّر المنطقة ويقود جيشه إلى الجحيم".

وأكّد القانوع أنّ "رد المقاومة واجب وثابت على كل عدوان، وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال، ولن تسمح له بتمرير أجنداته أو تصدير أزماته".

وأضاف: "عدوان الاحتلال الصهيوني سيتحطّم أمام وحدة المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا"، مشيراً إلى أنّ الاحتلال لم يعد قادراً على تغيير المعادلات أو فرض واقع جديد.

وكانت مصادر في المقاومة الفلسطينية قد أكّدت للميادين، اليوم الأربعاء، أنّ "الرد على العدوان الإسرائيلي بدأ"، وأضافت المصادر أنّها "البداية".

الأكثر قراءة اليوم

لماذا تأخر الرد الفلسطيني؟.. قناة عبرية: قادة "حماس" و"الجهاد" أغلقوا الهواتف في وجه الوسطاء

شهيدان باستهداف الاحتلال مركبة شرق خانيونس (صور وفيديو)

نتنياهو يهدد وغالانت يتوقع صواريخ مكثفة وبار يكشف عن مفاجأة.. الجهاد: نتمسك بحقنا في الرد

هذا ما انتهى إليه اجتماع "الكابينيت"

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية (صور فيديو)

هكذا خطط الاحتلال للعدوان المباغت على قطاع غزة

التعليم بغزة تصدر تعميما بخصوص دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء

الأخبار الرئيسية

"الغرفة المشتركة" تعلن عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" وتؤكد على ثلاث نقاط

ارتفاع عدد شهداء وإصابات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

إصابات بين صفوف المستوطنين وأكثر من 100 صاروخ خلال ساعة فقط (صور وفيديوهات)

تعطيل هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بفعل صواريخ غزة

المقاومة تبدأ ردها على اغتيال قادة سرايا القدس في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية