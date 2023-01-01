"حماس": عدوان الاحتلال سيفجر المنطقة

غزة / سما/

قال المتحدّث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إنّ ضربات المقاومة الموحدة "جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، وتأتي في إطار دفاعها عن شعبنا الفلسطيني".

وحمّل القانوع الاحتلال تبعات توسيع عدوانه، مشدّداً على أنّه "سيظل يدفع ثمن حماقته، وعدوانه المتواصل سيفجّر المنطقة ويقود جيشه إلى الجحيم".

وأكّد القانوع أنّ "رد المقاومة واجب وثابت على كل عدوان، وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال، ولن تسمح له بتمرير أجنداته أو تصدير أزماته".

وأضاف: "عدوان الاحتلال الصهيوني سيتحطّم أمام وحدة المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا"، مشيراً إلى أنّ الاحتلال لم يعد قادراً على تغيير المعادلات أو فرض واقع جديد.

وكانت مصادر في المقاومة الفلسطينية قد أكّدت للميادين، اليوم الأربعاء، أنّ "الرد على العدوان الإسرائيلي بدأ"، وأضافت المصادر أنّها "البداية".