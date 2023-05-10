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سرايا القدس: شُعَاعُنا ليسَ لهُ حَد

الأربعاء 10 مايو 2023 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: شُعَاعُنا ليسَ لهُ حَد



غزة / سما/

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عقب بيان الغرفة المشتركة، أن مدى صواريخ المقاومة ليس له حد.

ونشرت السرايا عبر قناتها في "التليجرام"، صورة للناطق باسمها أبو حمزة، تحت عنوان "شُعَاعُنا ليسَ لهُ حَد"

وأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء10/5/2023م، أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

كما أكدت الغرفة المشتركة في بيان لها، أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً بإذن الله.

وشددت على أن ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدةً واحدةً، سيفاً ودرعاً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مبينة أنها نفذت عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداءً من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)، وذلك رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس.

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