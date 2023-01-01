  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهاب: المقاومة متأهبة وجاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة للذهاب بعيدًا في هذه المعركة

الأربعاء 10 مايو 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهاب: المقاومة متأهبة وجاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة للذهاب بعيدًا في هذه المعركة



غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومسؤول مكتبها الإعلامي داود شهاب، أن الاحتلال ارتكب جريمة في جنح الليل والمقاومة ترد عليه في وضح النهار.

وقال القيادي شهاب في تصريحات متلفزة :" هذا رد مبارك وقوي ومشرف ومحل فخر لكل الفلسطينيين والأمة العربية وهذا الرد وفاء من المقاومة لمسيرة القادة الأبطال الثلاثة في سرايا القدس".

وأضاف :" سيف المقاومة والقدس لم يغمد وسيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال والجاري الآن تأكيد على فشل نتنياهو وزمرته الفاسدة"، مؤكداً أن دماء الشهداء غالية علينا وهذا الرد انتصار لها وللدم الفلسطيني في كل مكان

وشدد القيادي شهاب على أن المقاومة متأهبة وجاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة للذهاب بعيدًا في هذه المعركة

وأشار إلى أن الحديث عن وساطة للتهدئة من المبكر، فالمقاومة لم تبدأ ردها، والدم لم يجف، وما يزال العدو يواصل عدوانه.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا تأخر الرد الفلسطيني؟.. قناة عبرية: قادة "حماس" و"الجهاد" أغلقوا الهواتف في وجه الوسطاء

شهيدان باستهداف الاحتلال مركبة شرق خانيونس (صور وفيديو)

نتنياهو يهدد وغالانت يتوقع صواريخ مكثفة وبار يكشف عن مفاجأة.. الجهاد: نتمسك بحقنا في الرد

هذا ما انتهى إليه اجتماع "الكابينيت"

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية (صور فيديو)

هكذا خطط الاحتلال للعدوان المباغت على قطاع غزة

التعليم بغزة تصدر تعميما بخصوص دوام المؤسسات التعليمية غداً الأربعاء

الأخبار الرئيسية

"الغرفة المشتركة" تعلن عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" وتؤكد على ثلاث نقاط

ارتفاع عدد شهداء وإصابات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

إصابات بين صفوف المستوطنين وأكثر من 100 صاروخ خلال ساعة فقط (صور وفيديوهات)

تعطيل هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بفعل صواريخ غزة

المقاومة تبدأ ردها على اغتيال قادة سرايا القدس في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية