ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 شهيداً و37 إصابة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب مجموعة من المواطنين، الأربعاء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد شاب متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر قصف شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد آخر شمال القطاع.

وقالت مصادر طبية، إن الشهيد في خانيونس هو محمد أبو طعيمة.

فيما وصل شهيدين، وإصابة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح.

ووصلت 3 إصابات من مناطق القصف الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 5 بقصف آخر في رفح.

فيما وصلت إصابتين إحداها لطفلة إثر قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.

و أغارت طائرات الاحتلال على سلسلة أهداف منها مواقع للمقاومة، وأراضٍ زراعية وخالية.وادعى جيش الاحتلال أنه يقصف أهدافًا تستخدم لإطلاق الصواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي.