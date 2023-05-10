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إصابات بين صفوف المستوطنين وأكثر من 100 صاروخ خلال ساعة فقط (صور وفيديوهات)

الأربعاء 10 مايو 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بين صفوف المستوطنين وأكثر من 100 صاروخ خلال ساعة فقط (صور وفيديوهات)



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد من الإصابات وصلت إلى المستشفيات في مناطق غلاف غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع باتجاه مدن جنوب ووسط البلاد.

ووفقاً لمصادر طبية في مستشفى برزيلاي، فقد وصل إلى المستشفى حتى الآن 5 إصابات جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن مستوطنة في أسدود تبلغ من العمر 60 عاما أصيبت بجراح طفيفة، أثناء هروبها إلى المناطق المحصنة.

واضافت وسائل إعلامية إسرائيلية متعددة  بأن صواريخ المقاومة الفلسطينية وصلت الى مركز البلاد، حيث تم تشغيل صافرات الانذار في مدينة تل ابيب وجفعتايم ، وبات يام وحولون وريشون لتسيون.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدية أشكلون (عسقلان) بإطلاق 33 قذيفة صاروخية بثماني رشقات صاروخية من قطاع غزة، وذكرت تقارير أن أكثر من 100 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة.

         

#اصبات #المستوططنين

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