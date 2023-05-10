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تعطيل هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بفعل صواريخ غزة

الأربعاء 10 مايو 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعطيل هبوط الطائرات في مطار بن غوريون بفعل صواريخ غزة



غزة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الأربعاء، أن الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، أثرت على عمل مطار بن غريون.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب  عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية بمطار بن غوريون.

ووفقاً لريشت بيت تم إيقاف الرحلات الجوية إلى إسرائيل والطائرات تحلق فوق البحر، يتم دراسة إمكانية إرسالها للهبوط في قبرص.

وشهدت إسرائيل في الساعات الماضية هجمات صاروخية مكثفة من قطاع غزة، وذلك رداً على اغتيال إسرائيل ثلاثة من قادة سرايا القدس في القطاع أمس.

#مطار بن غوريون

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