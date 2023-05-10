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الخارجية: نتنياهو يحاول استرجاع شعبيته المفقودة بدم الضحايا الفلسطينيين

الأربعاء 10 مايو 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرته محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن نتنياهو يستغل الغطاء والحماية اللذين توفرهما بعض الدول الغربية، لمواصلة خرق القانون الدولي، والتعدي على المواطنين الأبرياء، واغتيال الأطفال والنساء.

وأضافت: يبدو أن نتنياهو لن يتراجع عن هذا الهدف من خلال استفزاز رد عسكري يوفر له الحجة المطلقة والمدعومة غربيا، لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا.

#وزارة الخارجية #نتنياهو

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