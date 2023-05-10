جمعية الوفاء تنعى رئيس مجلس إداراتها جمال خصوان

غزة / سما /

أصدرت جمعية الوفاء الخيرية بياناً نعت فيه شهيدها رئيس مجلس إدارتها جمال صابر خصوان الذي ارتقى برفقة زوجته وابنه يوسف خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيانها حملت الجمعية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد خصوان وذويه.

وطالبت الوفاء بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب، الذين أعطوا الأوامر لقتل المواطنين الآمنين النائمين في بيوتهم في جريمة يندى لها جبين الإنسانية.

ودعت جميع المؤسسات الدولية والمحلية إلى إعلان موقفهم الواضح إزاء هذه الجريمة النكراء، والتي اخترق فيها الاحتلال جميع القوانين والمعاهدات الدولية، وتجهيز ملف حقوقي وقانوني لمحاسبة الاحتلال عما اقترفه في اغتياله للشهيد جمال خصوان وذويه.

وتابعت “نحسب الطبيب خصوان عند الله من الذين أخلصوا، ومن الذين عملوا بجد لخدمة أبناء شعبهم ورعاية المرضى والمسنين، وخدمة شعبنا الفلسطيني”.