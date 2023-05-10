جنين تُشيع الشهيدين راني قطنات وأحمد عساف

جنين/سما/

شيعت جماهير غفيرة في جنين اليوم الأربعاء 10/5/2023 الشهيدين أحمد عساف، وراني قطنات، اللذَيْن ارتقيا خلال اقتحام قوات بلدة قباطية جنوب المدينة.

وانطلق موكب تشييع الشهيدين من مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، وصولاً إلى مركز المدينة، قبل أن تفترق المسيرة إلى مخيم جنين وبلدة قباطية حيث عائلتي الشهيدين.

وردد المشيعون الهتافات المطالبة بالثأر من قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووري جثمان الشهيد، أحمد جمال عساف (19 عاماً) الثرى، بعد إلقاء نظرة الوداع من قبل عائلته في منزلها بالحي الشرقي من بلدة قباطية.

ووري جثمان الشهيد راني وليد قطنات (24 عاماً) الثرى في مقبرة جنين، بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل عائلته التي تقطن المخيم.