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اللجان الشعبية للاجئين تطالب الأونروا بتفعيل حالة الطوارئ بغزة

الأربعاء 10 مايو 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجان الشعبية للاجئين تطالب الأونروا بتفعيل حالة الطوارئ بغزة



غزة / سما/

طالبت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير "الأونروا" كمؤسسة دولية لغوث وتشغيل اللاجئين تفعيل حالة الطوارئ فوراً وتضع خططها الميدانية الشاملة لحماية الشعب الفلسطيني على النواحي كافة وبما يضمن أمن وسلامة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الكاملة له وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب ، التي نصت في 12 أغسطس 1949 .

وقالت في بيان صحفي وصل سما نسخة على الاونروا القيام بدورها المنوط بها وتكثيف جهودها دولياً وعربياً لمنع أي تدهور للحالة الميدانية لعدم استفراد الاحتلال في شعبنا بقطاع غزة.

واكدت اللجان الشعبية لمخيمات قطاع غزة على ضرورة الا تقف الأونروا في خانة الحياد وانتظار أن يكثف الاحتلال جرائمه ومجازره بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة للتحرك كما حدث في المرات السابقة، بل يجب اتخاذ التدابير اللازمة لجانب الخطط البديلة (خطة الاستجابة في حالة الطوارئ) و تشكيل فرق العمل الميداني و التنسيق المشترك مع اللجان الشعبية للاجئين ومؤسسات المجتمع المحلي والاخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة خلال الازمات الماضية و تفادي الإخفاقات التي أثرت سلباً على مجتمع اللاجئين والاستعداد لما هو أصعب حال استمر الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة بما يضمن استمرار الخدمات على المستوى التعليمي والصحي والغذائي والبنى التحية وصحة البيئة وأهمها توفير الحماية لشعبنا فوراً.

وأعلنت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة وبتنسيق الجهود بشكل كامل مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أنها في حالة انعقاد دائم لتدارس الحالة الراهنة والضغط على الأنروا لتوفير الحماية الكاملة والشاملة لأبناء شعبنا الفلسطيني .

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