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الاحتلال يقتلع ما يزيد على 600 شجرة زيتون ويعطب 20 خزان مياه ويهدم عرائش في ترقوميا

الأربعاء 10 مايو 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اقتلعت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ما يزيد على 600 شجرة زيتون، وأعطبت 20 خزان مياه، وهدمت عدة عرائش في جبل الهردش بمنطقة الطيبة ببلدة ترقوميا لما تسمى مستوطنة "أدورا" و"تيلم" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين شمال غرب الخليل.

وأشار محمود حسين فطافطة أحد أصحاب الأراضي الواقعة في المنطقة ، إلى أن ملكية الأراضي التي اقتلعت قوات الاحتلال منها أشجار الزيتون وأعطبت فيها الخزانات وهدمت العرائش تعود لعائلتي فطافطة وذباينة، ونوه إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة تكرر عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة تهدف إلى سرقة أراضي المواطنين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة، ولتوسيع مستوطنتي "أدورا" و"تيلم".

وناشد أصحاب الأراضي المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية كافة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تدل على بلطجة سلطات الاحتلال ومستوطنيه.

#الخليل #الاحتلال #ترقوميا

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