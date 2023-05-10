الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من مدينة الخليل، من أمام مبنى البلدية القديم.

وذكرت مصادر اعلامية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عضو مجلس بلدية الخليل تامر الأطرش، من أمام المبنى المذكور وسط الخليل، أثناء محاولته الدخول إليه، رفضا لمحاولة الاستيلاء عليه لصالح المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت أمس على عدد من المواطنين وأعضاء في المجلس البلدي أثناء محاولتهم دخول المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، وإصابة عضو المجلس ليانا أبو عيشة برضوض وكدمات.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت الخميس الماضي بالاستيلاء على مبنى البلدية القديم، والواقع في منطقة "عين عسكر" قرب مدخل البلدة القديمة، والمكون من طابقين بمساحة (205 أمتار مربعة)، وأمهلت القائمين عليه مدة (45 يوما) للاعتراض.