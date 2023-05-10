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الرجوب يكشف تفاصيل زيارة رئيس "الفيفا" للضفة

الأربعاء 10 مايو 2023 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يكشف تفاصيل زيارة رئيس "الفيفا" للضفة



رام الله / سما /

كشف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تفاصيل زيارة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المرتقبة إلى الضفة المحتلة.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي , إن وفد من "الفيفا" بقيادة إنفانتينو سيزور الضفة المحتلة الأحد القادم, على هامش المباراة الودية بين المنتخبين الأولمبي الفلسطيني ونظيره الأردني.

وأوضح أن الوفد المرافق لرئيس "الفيفا", يضم 3 أعضاء من المكتب التنفيذي هم هاني أبو ريدة نائب رئيس الاتحاد العربي، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

وبيّن أن زيارة وفد "الفيفا" والمباراة الودية بين فلسطين والأردن, تمثّل قفزة نوعية للرياضة الفلسطينية, مبينا أن استاد "الخضر" في بيت لحم, الذي يحتضن اللقاء, سيصبح اسمه "استاد بيليه" نسبة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل.

وعبّر عن أمله بأن تحظى الزيارة والمباراة بحضور جماهيري غفير في الملعب, تأكيدا على أهمية قضيتنا الفلسطينية على المسرح العربي والعالمي.

وتمنى أن يغادر وفد "الفيفا" ولديه قناعة كاملة بالظروف والتحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية بسبب الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن إنفانتينو والضيوف سيحظون باستقبال في مقر الرئاسة بمدينة "بيت لحم"، بحضور العديد من الشخصيات الرسمية.

#جبريل الرجوب

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