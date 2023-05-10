اتحاد الكرة يحدد موعد كأس غزة ودوري الممتازة والأولى

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أعلن اتحاد كرة القدم عن أجندة مسابقات كرة القدم في فلسطين للموسم الجديد 2023-2024 ويشمل مسابقات غزة والضفة الغربية.

وقرر اتحاد الكرة إطلاق بطولة كأس غزة بتاريخ 21/7/2023 وستلعب لأول مرة قبل انطلاق بطولات الدوري بكافة درجاته.

وحدد اتحاد الكرة موعداً لبداية منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11/8/2023 وهو نفس التاريخ الذي ينطلق فيه دوري المحترفين في الضفة الغربية، فيما ينطلق دوري الاحتراف الجزئي بتاريخ 1/9/2023.

وسينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 25/8/2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثالثة بتاريخ 9/12/2023.