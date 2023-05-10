خدمات البريج يحسم النهائي الأول لدوري جوال لكرة السلة

غزة / سما /

حسم خدمات البريج النهائي الأول لدوري جوال لكرة السلة، عقب فوزه الصعب على جاره شباب البريج بنتيجة (78/80)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج.

ونجح خدمات البريج بالفوز في المباراة الصعبة والتي امتدت لخمسة أشوط، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 10/14 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 20/23 لصالح شباب البريج

الربع الثالث: 15/17 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 16/19 لصالح شباب البريج

الربع الخامس: 11/13 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، دولي سعيد ضيا زاده، تامر قشطة، مسجل جاد أغا، ميقاتي محمد العالول، ميقاتي "24 ثانية" موسى غنام، مراقب المباراة الدولي حسين حمدان.

وتقام المباراة الثانية من سلسلة الدور النهائي، الخميس القادم على صالة الراحل خلف العجلة بمخيم البريج.