هل ظُلم ريال مدريد في لقطة هدف مانشستر سيتي؟ .. خبير تحكيمي يُجيب

شهدت مُباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي جدلاً تحكيمياً في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الجدل مُواكباً لهدف تعادل مانشستر سيتي الذي سجله البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 67، حيث اعترض لاعبو الريال على اللقطة، وطالبوا باحتساب رمية تماس بعد خروج الكرة في لعبة الهدف.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية تصريحاً للخبير التحكيمي الإسباني بافل فيرنانديز، قال فيه إن هدف السيتي لم يكن من المُمكن عدم احتسابه حتى لو خرجت الكرة من الخط الجانبي للملعب.