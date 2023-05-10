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هل ظُلم ريال مدريد في لقطة هدف مانشستر سيتي؟ .. خبير تحكيمي يُجيب

الأربعاء 10 مايو 2023 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ظُلم ريال مدريد في لقطة هدف مانشستر سيتي؟ .. خبير تحكيمي يُجيب



وكالات / سما /

شهدت مُباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي جدلاً تحكيمياً في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء الجدل مُواكباً لهدف تعادل مانشستر سيتي الذي سجله البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 67، حيث اعترض لاعبو الريال على اللقطة، وطالبوا باحتساب رمية تماس بعد خروج الكرة في لعبة الهدف.

ونقل تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية تصريحاً للخبير التحكيمي الإسباني بافل فيرنانديز، قال فيه إن هدف السيتي لم يكن من المُمكن عدم احتسابه حتى لو خرجت الكرة من الخط الجانبي للملعب.

وقال فيرنانديز عن اللقطة :”لاعبو ريال مدريد قالوا إن الكرة تجاوزت الحد الجانبي للملعب قبل هدف دي بروين”.

وتابع :”تقنية الفيديو (الفار) لا يُمكنها مُراجعة اللعبة، لأن هجمة الفريق الإنجليزي بدأت لاحقاً بعد خسارة كامافينجا للكرة، لم يكن مُمكناً مُراجعة الحالة في هذه اللحظة”.

 

وانتهى لقاء الذهاب على أرض ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة التعادل 1-1، سجل في البداية للميرنجي فينيسيوس جونيور، فيما سجل للسيتي كيفين دي بروين.

وسيُقام لقاء العودة على أرض ملعب الاتحاد في مانشستر يوم الأربعاء المُوافق 17 مايو الجاري، وستُحدد المُباراة هوية المُتأهل لمُباراة النهائي.

#ريال مدريد #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا #التحكيم

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