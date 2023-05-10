والد هالاند يُطرد من ملعب ريال مدريد لهذه الأسباب.. فيديو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اندلاع أزمة في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، بين آلف هالاند، والد الدولي النرويجي إيرلينج براوت هالانج، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وجماهير ريال مدريد الإسباني.
ريال مدريد اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف مع ضيفه مانشستر سيتي، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.
ونشر كل من، صحيفة “أس” الإسبانية وحساب “مانشستر سيتي إكسترا” على “تويتر” فيديو يوضح تعرض والد هالاند للطرد من ملعب سانتياجو برنابيو خلال المباراة، بعدما قام بإلقاء الطعام على جماهير الميرنجي.
والد هالاند قام أيضًا بعمل إشارة بذيئة لجماهير اللوس بلانكوس.
فينيسيوس جونيور سجل الهدف الأول للفريق الملكي، عند حلول الدقيقة 36، بينما عدل كيفين دي بروين النتيجة لمان سيتي، في الدقيقة 67.
ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة بين السيتيزنز والفريق الملكي على ملعب الاتحاد، مساء يوم 17 مايو الحالي.