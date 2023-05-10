والد هالاند يُطرد من ملعب ريال مدريد لهذه الأسباب.. فيديو

فينيسيوس جونيور سجل الهدف الأول للفريق الملكي، عند حلول الدقيقة 36، بينما عدل كيفين دي بروين النتيجة لمان سيتي، في الدقيقة 67.

ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة بين السيتيزنز والفريق الملكي على ملعب الاتحاد، مساء يوم 17 مايو الحالي.