رافينيا يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف

رد البرازيلي رافينيا جناح فريق برشلونة الإسباني بشكلٍ قاطع على أخبار رحيله عن البرسا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل الدولي البرازيلي رافينيا ابن 26 عاماً للعب في صفوف برشلونة خلال الصيف الماضي قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي بمبلغ يقدر بحوالي 60 مليون يورو.

وبات رافينيا لاعباً أساسياً في تشكيلة برشلونة هذا الموسم بمشاركته حتى الآن في 45 مباراة، وتسجيله 10 أهداف وصناعة 11 آخرين.

وبالرغم من أداء رافينيا الثابت هذا الموسم مع برشلونة، إلا أن صحف إسبانيا قد تحدثت عن تفكير الإدارة في بيعه هذا الصيف للاستفادة منه مادياً لحل أزمة سقف رواتب اللاعبين.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير الإيطالي المختص بأخبار انتقالات اللاعبين صورة لأحد المواقع التي نشرت خبراً تتحدث فيه عن إعطاء برشلونة الضوء الأخضر لرافينيا لمغادرة الفريق في الصيف،.

وقام اللاعب نفسه بالرد على هذه الشائعات قائلاً في تعليق “أخبار كاذبة. من شارك هذه الأخبار ليس على دراية جيدة بالأمر، وليس محترفاً”.