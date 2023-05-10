فيديو.. مانشستر سيتي يجبر ريال مدريد على تعادل مثير في البيرنابيو

أجبر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره الإسباني، ريال مدريد، على تعادل مثير بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب مباريات مرحلة الذهاب بالدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

النادي الإنجليزي بدأ المباراة بقوة وضغط على الفريق المحلي، وكاد أن يتقدم بهدف لكن البلجيكي تيبو كورتوا كان حصناً منيعاً أمام مهاجمي سماوي مانشستر، قبل أن يتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من وضع بصمته داخل الشباك بهدف خرافي.

فينيسيوس تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء السيتي، ولم يفكر مرتين قبل إطلاق تسديدة صاروخية، لم يستطع مواطنه، إيدرسون موراييش، من منعها معانقة شباكه، ليتقدم الميرينجي بهدف دون رد، انتهى على وقعه الشوط الأول.

وعقب الاستراحة، لملم الإسباني بيب جوارديولا أوراقه وسعى لتسجيل هدف التعادل، وبالفعل نجح في سعيه بهدف من تسديدة خرافية عن طريق كيفين دي بروين من خارج منطقة جزاء الريال في الدقيقة 67.

وكاد الريال أن يسجل هدف الفوز القاتل من تسديدة للفرنسي إدواردو كامافينجا في الدقيقة 90، لكن إيدرسون منعه من ذلك بتعامله بشكل جيد مع التسديدة، لتنتهي المباراة على وقع التعادل بين الفريقين ويتأجل حسم ورقة التأهل لمباراة العودة في ملعب الاتحاد.