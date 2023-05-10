والد ليونيل ميسي ينفي تعاقد نجله مع الهلال السعودي

نفى خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان توقيع نجله مع أحد الأندية السعودية –يقصد الهلال-، مشيراً إلى أنه يعلم جيداً مصدر هذه الشائعات.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أكدت على توقيع ليونيل ميسي مع فريق الهلال السعودي للدفاع عن ألوان قميصه ابتداءً من الموسم المقبل في صفقة هي الأكبر بتاريخ كرة القدم.

في المقابل أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن ليونيل ميسي حتى الآن لم يحسم قراره النهائي بعد، ولكن هناك عرض حقيقي من جانب الهلال بشأن التعاقد معه في الصيف.

والد ميسي ينفي انتقال ابنه إلى الهلال السعودي

وأصدر خورخي ميسي بياناً رسمياً للرد على أخبار انتقاله إلى الهلال السعودي، وجاء كالتالي “لن يُتخذ القرار قبل أن ينهي ميسي الدوري مع باريس سان جيرمان. مع انتهاء الموسم سيحين الوقت لتحليل الموقف واتخاذ القرار”.

وأضاف “هناك شائعات كثيرة حيث يستخدم اسم ميسي لكسب الشهرة الآن، لكن الحقيقة أنه لا يوجد اتفاق مع أحد. لا شفهياً ولا من خلال توقيع أو أي شيء، ولن يحدث ذلك حتى نهاية الموسم”.